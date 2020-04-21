Игорь Шутенков посетил строящийся лукодром

У спортсменов появится возможность тренироваться круглогодично

Сегодня, 21 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверили ход строительства единственного в России специализированного регионального центра по стрельбе из лука. Его начали строить летом 2019 года в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей. ⠀- Хотелось бы поблагодарить Инну Степанову - благодаря ее серебряной олимпийской медали мы смогли войти в проект и получить финансирование. При защите проекта это был один из основных аргументов - что у нас есть спортсмены, которые показывают высокие результаты. Сейчас объект находится в высокой стадии готовности, - отметил глава Бурятии.Игорь Шутенков сообщил о том, что в ходе строительства было принято решение о дополнительном приобретении городом участка земли со стороны Богатырского моста. Там будет организована полоса торможения, полоса разгона, заезд и выезд на территорию. Одновременно со строительством лукодрома будет идти благоустройство территории.- Будет сделана подсветка здания, выполнено асфальтирование, появятся тротуары, парковочные места, беседки, озеленение, скамейки, урны. У нас практически нет помещения, где можно заниматься круглогодично. Если летом на природе можно пострелять, то зимой уже таких возможностей не было. К концу года будет сдан замечательный лукодром, где дети наши могут заниматься круглогодично, - подчеркнул Игорь Шутенков.⠀За одну смену заниматься в центре по стрельбе из лука смогут 100 человек. Возможность заниматься спортом будет и у маломобильных граждан – для них будут созданы все условия. Кроме того, мэр отметил, что в ходе строительства было принято решение изменить тип покрытия, чтобы использовать его как многофункциональное и помимо стрельбы из лука проводить тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, теннису.Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года Инна Степанова от лица спортивной общественности поблагодарила представителей власти за строительство объекта. По ее словам, появление в столице Бурятии центра такого масштаба положительно скажется на развитии детского спорта по стрельбе из лука.- Это первая цель – чтобы наша молодежь, наши молодые лучники развивались, показывали хорошие результаты. А введение такого центра будет большим плюсом, большим шагом вперед, чтобы молодые лучники показывали хороший результат. Теперь сборная Бурятии сможет тренироваться у себя дома. Так как Олимпийские игра перенесли на следующий год, у нас будет возможность хорошо подготовиться дома. Будем работать, стремиться к высоким результатам,- отметила спортсменка.В трехэтажном здании площадью более пяти тысяч квадратных метров расположатся стрелковое поле (размер 78x30 м.), вспомогательные помещения (гардеробные с душевыми и санузлами, санузлы для персонала, кладовые уборочного инвентаря), помещение охраны и пожарного поста, кабинет врача; буфет для занимающихся.На втором этаже будут два тренерских кабинета, тренажёрный зал, две раздевальные на 25 мест каждая, медицинский блок.На третьем этаже запланированы конференц-зал, комната для индивидуальных занятий, комментаторская и радиоузел, административные и служебные помещения для персонала.Центр будет работать 12 часов в день в восемь смен. Продолжительность одной смены составит 1,5 часа. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будут создано 35 рабочих мест.Лукодром планируют сдать в сентябре 2020 года. Застройщик – ГКУ «Управление капитального строительства». Подрядчик – ООО «Норд Инвест». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 80%.Объект возводят в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры в Российской Федерации». На строительство лукодрома в Улан-Удэ направлено более 219,8 млн рублей, из них 150 млн — из федерального бюджета и около 70 млн — из республиканского.Фото: управление по информационной политике города Улан-Удэ