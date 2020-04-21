21.04.2020
Игорь Шутенков посетил строящийся лукодром

Игорь Шутенков посетил строящийся лукодром

У спортсменов появится возможность тренироваться круглогодично

Сегодня, 21 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверили ход строительства единственного в России специализированного регионального центра по стрельбе из лука. Его начали строить летом 2019 года в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей. ⠀

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- Хотелось бы поблагодарить Инну Степанову - благодаря ее серебряной олимпийской медали мы смогли войти в проект и получить финансирование. При защите проекта это был один из основных аргументов -  что у нас есть спортсмены, которые показывают высокие результаты. Сейчас объект находится в высокой стадии готовности, - отметил глава Бурятии.

Игорь Шутенков сообщил о том, что в ходе строительства было принято решение о дополнительном приобретении городом участка земли со стороны Богатырского моста.  Там будет организована полоса торможения, полоса разгона, заезд и выезд на территорию. Одновременно со строительством лукодрома будет идти благоустройство территории.

- Будет сделана подсветка здания, выполнено асфальтирование, появятся тротуары, парковочные места, беседки, озеленение, скамейки, урны. У нас практически нет помещения, где можно заниматься круглогодично. Если летом на природе можно пострелять, то зимой уже таких возможностей не было. К концу года будет сдан замечательный лукодром, где дети наши могут заниматься круглогодично, - подчеркнул Игорь Шутенков.⠀

За одну смену заниматься в центре по стрельбе из лука смогут 100 человек. Возможность заниматься спортом будет и у маломобильных граждан – для них будут созданы все условия. Кроме того, мэр отметил, что в ходе строительства было принято решение изменить тип покрытия, чтобы использовать его как многофункциональное и  помимо стрельбы из лука проводить тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, теннису.

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Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года Инна Степанова от лица спортивной общественности поблагодарила представителей власти за строительство объекта. По ее словам, появление в столице Бурятии центра такого масштаба положительно скажется на развитии детского спорта по стрельбе из лука.

- Это первая цель – чтобы наша молодежь, наши молодые лучники развивались, показывали хорошие результаты. А введение такого центра будет большим плюсом, большим шагом вперед, чтобы молодые лучники показывали хороший результат. Теперь сборная Бурятии сможет тренироваться у себя дома. Так как Олимпийские игра перенесли на следующий год, у нас будет возможность хорошо  подготовиться дома. Будем работать, стремиться к высоким результатам,- отметила спортсменка.

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В трехэтажном здании площадью более пяти тысяч квадратных метров расположатся стрелковое поле (размер 78x30 м.), вспомогательные помещения (гардеробные с душевыми и санузлами, санузлы для персонала, кладовые уборочного инвентаря), помещение охраны и пожарного поста, кабинет врача; буфет для занимающихся. 

На втором этаже будут два тренерских кабинета, тренажёрный зал, две раздевальные на 25 мест каждая, медицинский блок.

На третьем этаже запланированы конференц-зал, комната для индивидуальных занятий, комментаторская и радиоузел, административные и служебные помещения для персонала.

Центр будет работать 12 часов в день в восемь смен. Продолжительность одной смены составит 1,5 часа. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будут создано 35 рабочих мест.

Лукодром планируют сдать в сентябре 2020 года. Застройщик – ГКУ «Управление капитального строительства». Подрядчик – ООО «Норд Инвест». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 80%.

Объект возводят в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры в Российской Федерации». На строительство лукодрома в Улан-Удэ направлено более 219,8 млн рублей, из них 150 млн — из федерального бюджета и около 70 млн — из республиканского.


Фото: управление по информационной политике города Улан-Удэ
мэр игорь шутенков лукодром
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