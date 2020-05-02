Счетная палата Бурятии проверила, как тратятся средства на спорт

Нарушений, как водится, масса



Если быть точнее, ведомство, чья задача следить за тем, чтобы бюджетные деньги шли куда положено, проверило лишь одно учреждение - «Центр спортивной подготовки» республики. Нарушений, как водится, масса. За одни ругать Центр даже язык не поворачивается: например, неправомерные расходы на экипировку волонтеров. За другие – еще как поворачивается. Но обо всем по порядку.



Наказуемая щедрость



Контрольное мероприятие, о котором отчиталась Счетная палата республики, носит название «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных автономному учреждению Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» в 2018 и 2019 годах».



Аудиторы отметили, что за указанный период учреждение получило из республиканского бюджета 248 млн рублей. И эти деньги использованы в полном объеме. «Расходы в разрезе государственных работ имеют отклонения от нормативных затрат», констатируют проверяющие, и далее начинается список допущенных нарушений.



Например, «произведена оплата за проезд и проживание иностранных делегаций, спортсменов, тренеров, почетных гостей турнира в отсутствие утвержденных нормативов. В отсутствие норм необоснованно был расширен перечень организационных расходов на приобретение лицензии для членов сборной РБ и экипировку волонтеров на сумму 266 тыс. рублей». Такую ошибку, впрочем, Центру можно простить – если деньги, конечно, пошли по адресу – на экипировку волонтерам.



Далее: оплата работы судьи-информатора соревнований произведена за пределами установленных норм расходов. Произведена оплата за перелеты спортсменов, не участвующих в соревнованиях. А вот тут уже интересно. Видимо, некоторые именитые или не очень спортсмены решили за бюджетный счет прокатиться на Байкал и заодно посмотреть соревнования. О каких именно турнирах идет речь, в отчете Счетной палаты не уточняется.



Странная ситуация сложилась и вокруг денег, предназначенных для питания спортсменов. Была определена норма - 550 рублей на человека. Однако часть спортсменов получили по 450 рублей – по крайней мере, об этом говорят документы. Что это за «нелюбимчики», которым недодали денег, и почему так произошло, опять же неизвестно.



«Сверх предельных норм произведена выплата победителям и призерам спортивного мероприятия, повлекшая необоснованное использование бюджетных средств в сумме 1,17 млн рублей», говорится в отчете аудиторов. С одной стороны, хорошо, что спортсмены получили больше денег, с другой – во-первых, за чей счет, во-вторых, а дошли ли средства?



Пунктуальность не в чести



Еще одна любопытная ситуация произошла во время проведения Всероссийского соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». Положенные деньги на организацию и проведение мероприятие – полмиллиона рублей – пришли уже после того, как оно закончилось. Спрашивается, на какие средства происходила организация? И почему нельзя было перечислить деньги сразу?



Вообще пунктуальность в спортивно-финансовой среде, видимо, не в чести. «По договору с билетным оператором денежные средства в сумме 294,6 тыс. рублей, вырученные от продажи билетов на проведение спортивного мероприятия, были перечислены АУ РБ «ЦСП» с просрочкой 288 дней», рассказывает нам отчет аудиторов об очередном казусе. Где были деньги почти десять месяцев и выплатят ли компенсацию за пользование этими средствами, неизвестно.



«С февраля 2018 по январь 2019 гг. банковские документы подписывались ЭЦП (электронная цифровая подпись. – Прим. ред.) уволенных руководителей, тогда как нормативный срок изготовления сертификата не превышает шести рабочих дней», говорится в отчете Счетной палаты. А что, удобно: в случае чего документы подписаны давно уволенным лицом, пойди разыщи.



В кассовых документах и авансовых отчетах выявлены исправления - так сказать, подгоняли цифры. В расходных кассовых ордерах на общую сумму 3,7 млн рублей не указаны документы, удостоверяющие личность получателя. То есть деньги отдали неизвестно кому.



Вишенка на торте



«Установлены недоплаты и переплаты по заработной плате из-за счетных ошибок и неверных начислений, стимулирующие выплаты начислены в отсутствие приказа директора о начислении, надбавка за стаж работы не выплачивалась части спортсменам по основному месту работы, производились выплаты за стаж непрерывной работы главным и старшим тренерам, принятым внешними совместителями» - таков длинный список очередной порции нарушений, выявленных в спортивном центре.



Кто те счастливчики, кому переплатили, и кто те несчастные, кому недоплатили, также остается неизвестным. Однако практика такова, что чаще всего переплату допускают в отношении руководства, а недоплату – в отношении рядовых работников. Хотя в данном конкретном случае ничего утверждать не беремся.



Ну и напоследок: «В представленной годовой бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019 гг. по состоянию на 1 января 2018, 2019 и 2020 гг. отражены недостоверные данные на общую сумму 20,5 млн рублей», пишут аудиторы. Ошибочка на два десятка миллионов бюджетных денег как вишенка на торте.



Счетная палата составила по итогам проверки десять протоколов об административных правонарушениях. И написала длинный список рекомендаций чиновникам, суть которого – «исправьте ошибки и больше так не делайте». Ну и: «В установленном порядке привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения».



Будут ли нарушители наказаны, а ошибки исправлены, неизвестно. Счетная палата может лишь рекомендовать. Но то, что хаос с бюджетными деньгами в Бурятии никуда не исчезнет еще долгое время, сомневаться не приходится.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

