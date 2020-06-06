При проведении международных турниров в Бурятии теряются миллионы рублей

Общая сумма финансовых нарушений в АУ РБ «Центр спортивной подготовки» за два года составила 218,9 млн рублей



В январе 2020 года «Номер один» рассказал о финансовых нарушениях при проведении в Бурятии чемпионата мира по боксу среди женщин, выявленных аудиторами Счетной палаты РБ в работе организатора - АНО «Дирекция чемпионата мира по боксу 2019». Но не прошло и нескольких месяцев, как Счетная палата РБ обнаружила массовые нарушения в использовании республиканских бюджетных средств в АУ РБ «Центр спортивной подготовки», специализирующемся на проведении массовых спортивных зрелищ со спортивным уклоном.



Ау, где наши деньги?



Когда в большой спорт неожиданно приходит АНО (автономная некоммерческая организация), а затем и АУ (автономное учреждение), то впору хвататься за карманы. Причем чем больше бюджетных денег туда поступает, тем более призрачной становится судьба потраченных на спорт средств. Это со всей очевидностью показала проверка выделенных из бюджета Бурятии в 2018-2019 годах денег АУ РБ «Центр спортивной подготовки» на проведение соревнований.



Как известно, если фундамент слабоват, то и вся конструкция страдает от недостатка устойчивости. Таким основанием для бухгалтеров и финансистов является норматив затрат. То есть тот коридор освоения бюджетных средств, что утверждается Министерством спорта и молодежной политики Бурятии (учредителем АУ РБ «ЦСП»). Как определили проверяющие, фактические расходы по многим статьям превышали нормативные расходы в несколько раз.



Сложилось ощущение, что как такового бухгалтерского учета в АУ не производилось. Обнаружены грубые и массовые нарушения отчетности, ненадлежащее оформление бухгалтерских документов, зарисовывание бланков строгой отчетности корректирующими жидкостями (на сумму 5,3 млн рублей) и др. Так, в 2018 году в АУ сменилось три директора. Причем каждый последующий руководитель по несколько месяцев пользовался при совершении финансовых операций электронно-цифровой подписью предшественника. Чем не повод для нарушений?



Ваш билетик, пожалуйста



В 2018 году из бюджета Бурятии выделено 8 млн рублей на проведение международного турнира по вольной борьбе на призы главы региона. Агент, продавший билеты на соревнование на сумму 477 тыс. рублей, вместо трехдневного срока после их реализации, держал выручку у себя почти два месяца. В 2019 году при проведении аналогичного турнира (с увеличением финансирования мероприятия уже до 11 млн рублей) билетные кассиры удерживали выручку от продажи билетов почти год. То есть билеты на сумму более 300 тыс. рублей на спортивное зрелище агент по продаже реализовал и должен был возвратить деньги (за вычетом комиссионных) еще 22 мая 2019 года. Но вернул их лишь в марте 2020 года.



Напрашивается вывод, что кое-кто рассчитывал на то, что о деньгах никто и не вспомнит. Добавим, деньги за билеты возвратили в АУ РБ «Центр спортивной подготовки» лишь когда аудиторы зашли на проверку и начался переполох. Также проверяющие выявили, что в нарушение постановления правительства РБ о проведении спортивных турниров, которым регламентирована оплата проживания в отелях только спортивных судей, на соревнованиях 2018 года, что называется, селили всех подряд. Цена подобного «хлебосольства» обернулась необоснованными расходами в размере 208 тыс. рублей.



Награда не нашла героя



Нарушения и прочие глупости происходили и при проведении всероссийского соревнования по боксу «Байкал-2019». Так, организаторы заказали 57 медалей на сумму 171 тыс. рублей. Согласно отчету, призовые места занял 41 спортсмен. Каждому победителю вручили по медали. О судьбе остальных 12 медалей неизвестно. Похоже, организаторы заказывали их «на глазок», плохо посчитали число будущих призовых мест, а неиспользованные награды оказались ненужными. Излишне израсходовано 36 тыс. бюджетных рублей. Мелочь, а неприятно. Впрочем, учитывая «мастерство» бухгалтерских работников АУ РБ «Центр спортивной подготовки» ретушировать финансовые документы, и медали они вполне могут «обновить» при проведении следующих соревнований. Год поправят - и в дело.



С премиями также происходили чудеса. Так, за первое место на турнире по боксу «Байкал-2019», согласно утвержденному правительством РБ постановлению, полагалась выплата 25 тыс. рублей, за второе - 15 тысяч. Однако первое место занял Чингис Чирипов (Бурятия), получивший в итоге 15 тыс. рублей, а проигравший ему Оразбек Асылкулов (Казахстан) за второе место получил 25 тыс. рублей.



Перелеты за чужой счет



Дальше-больше. В ходе проведения турнира по вольной борьбе на призы главы Бурятии-2019 организаторы зачем-то оплатили авиабилеты трем членам сборной Таджикистана, не участвовавшим в соревнованиях. Для организаторов оказалось сюрпризом, что таджикские спортсмены были возрастными аксакалами, что не соответствовало установленным возрастным категориям.



Странно, что организаторы турнира не позаботились заглянуть в анкеты участников заранее. В результате 40 тыс. рублей за авиабилеты оказались выброшенными на ветер. А при проведении международного турнира по вольной борьбе Baikal Open в нарушение постановления правительства РБ АУ оплатило автобусные и авиабилеты спортсменам Монголии и Южной Кореи на 190 тыс. рублей. Что, по заключению СП РБ, является «неправомерным» использованием средств.



Явные заигрывания перед иностранными спортсменами и те нарушения, на которые шли организаторы «международных» турниров, скорее всего, связано с их более высоким статусом по сравнению с российскими. Ведь как только появляется приставка «международный», как у местных спортсменов и судей сразу же ускоряется получение спортивных званий и разрядов (международного класса и пр.). А это и престиж, и доплаты. Неудивительно, что организаторы, похоже, пускаются во все тяжкие, лишь бы затащить в Бурятию иностранцев.



Всего же общая сумма финансовых нарушений в АУ РБ «Центр спортивной подготовки» за два года, по данным проверяющих, составила 218,9 млн рублей. В связи с этим аудиторы рекомендовали Минспорту РБ организовать наконец-то контроль над подшефным учреждением. А материалы проверки направлены в адрес семи ведомств, в том числе в прокуратуру и МВД по РБ. Перефразируя известную фразу советского хоккейного комментатора, заметим: «Такой спорт нам явно не нужен».



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

