Улан-Удэ лишился чемпионата страны по борьбе

Турнир перенесли в Москву

Чемпионат России по вольной борьбе планируется провести в сентябре в Москве, а не в Бурятии, сообщил РИА Новости первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Арсен Фадзаев."Чемпионат России по вольной борьбе планируется провести в сентябре. 18-20 сентября? Да, в эти сроки, - сказал Фадзаев в телефонном разговоре. - Не в Бурятии, в Москве, с учетом эпидемиологической ситуации в стране".Турнир был намечен на 24-28 апреля в Улан-Удэ, но потом из-за ситуации с коронавирусом был перенесен.Напомним, также обозначены ключевые соревнования года по всем возрастам: взрослый чемпионат мира запланирован на середину декабря — сразу после юниорского (в Сербии), первенство мира для спортсменов не старше 23 лет намечено на конец ноября (в Финляндии), а европейские первенства среди юниоров и юношей запланированы на октябрь. — Перенос чемпионата мира на 2020 год – правильное решение, — отметил Дзамболат Тедеев. – Несмотря ни на что, мы будем готовиться к чемпионату мира в Сербии. Понимаю, что длительное отсутствие соревновательной практики создаст проблемы борцам в олимпийском сезоне. По словам Тедеева, в конце июля спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование (УМО), а уже в августе соберутся либо в подмосковном Новогорске, либо на одной из высокогорных баз Кабардино-Балкарии. - Организовать централизованное тренировочное мероприятие сейчас крайне сложно. Российские спортсмены просидели больше трех месяцев на самоизоляции. Теперь же все разом отправились на сборы, так что федеральные базы переполнены, - отметил главный тренер сборной".Что касается бурятских борцов, то они готовятся в республике.

Чемпионат России является одним из этапов отбора в олимпийскую сборную России. В российской истории Улан-Удэ ни разу не принимал чемпионат России по вольной борьбе. Руководство республики возлагало на него надежды, как на мероприятие, поднимающее имидж Бурятии и дающее возможность получить дополнительное финансирование на спорт.

Фото «Номер один»