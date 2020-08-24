Боксер из Бурятии попал под нокдаун в эфире Матч ТВ (ВИДЕО))

Это был титульный бой

В Казани прошло вечер бокса WBC. В главном поединке вечера определялся статус обязательного претендента на титул WBC в первом тяжёлом весе между россиянами Русланом Файфером и Алексеем Папиным.

29-летний Файфер в ноябре в своём предыдущем бою отметился победой единогласным решением судей над непобеждённым нокаутёром Юрием Кашинским.

Папин, которому 32 года, возвращался после годичного простоя. В августе 2019-го он не сумел завладеть титулом серебряного чемпиона WBC, проиграв решением большинства судей Илунге Макабу, который в 12-м раунде отправил россиянина в нокдаун.

Папин был более мощен, в то время как Файфер действовал более технично и искусно. Казалось, Файфер поймал ритм боя, тем неожиданней для него стало произошедшее в 6-м раунде, когда Папин двумя ударами справа отправил его в нокдаун. Файфер не уверенно стоял на ногах после того, как поднялся, поэтому рефери дал отмашку – победа Папина ТКО, сообщает sportbox.ru.

Напомним, Руслан Файфер – уроженец Усть-Баргузина.





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