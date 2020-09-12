Параатлет победил в раздельной гонке на 15 км, а также в групповой гонке на 60 км



Наш известный параатлет Михаил Асташов вновь выиграл награды на чемпионате России по велоспорту на шоссе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Миша победил в раздельной гонке на 15 км, а также в групповой гонке на 60 км. Это первый официальный старт после пандемии. Старты проходили в Ижевске.



- Обе гонки были очень сложными. Боролся с сильными и именитыми спортсменами, но от этого противостояние интереснее, а победа вдвойне приятнее. Первой была гонка с раздельным стартом на 15 км. Здесь все решают твой индивидуальный ход и выносливость. Я гнал, как говорится в определенных кругах, «на все деньги». Давил педали, что было мощи, и терпел усталость и боль в мышцах до самого финиша. Тем более знал свой прошлогодний результат, и это ориентир, который я обязан был превзойти. И у меня все получилось, - поделился с подписчиками Михаил.



Во второй день он участвовал в групповой гонке на 60 км. Миша признался, что эта дистанция получилась гораздо сложнее.



- Во-первых, дистанция длиннее, во-вторых, здесь уже нужно продумывать тактику, иногда менять ее на ходу, так как по ходу гонки может случиться всякое... Также здесь необходимо хорошо владеть велосипедом, так как едешь в группе - нужно никого не уронить и самому не упасть. В общем, нюансов еще много, и от этого ты испытываешь больше адреналина. На групповой гонке я так наработался, что после финиша некоторое время не мог встать, на видео это заметно. Но после того как отдышался, почувствовал удовольствие, потому что знал, что сделал все, что мог. И ни разу не дал слабину, не сдался. А такие мысли на протяжении гонки посещали голову, - рассказывает Михаил.



Он поблагодарил своих тренеров, соперников и близких.



- Благодаря всем, кого перечислил, я вырвал эти две победы. В общем, еще одна ступенька преодолена на пути к большой цели. Я искренне всем желаю стремиться к цели и преодолевать преграды, и вы удивитесь, на что способны. Как я сейчас. Главное, не откладывать и не бояться делать первый шаг, а дальше будет легче, - пишет Михаил Асташов.



Напомним, Миша родился без рук и ног, но сумел пробиться в паралимпийскую сборную России по плаванию, паратриатлону и велоспорту. Его наставником является Николай Тетерин.