Новые высоты бурятской «ракеты»

Главная звезда местного велоспорта Марина Лиханова завоевала четыре медали на турнирах в Ижевске



Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе и Кубок России проходили в Ижевске с 1 по 3 сентября.



В индивидуальной гонке на время на дистанции 25 км Марина Лиханова пришла к финишу первой. Преимущество бурятской спортсменки от соперницы, занявшей второе место, составило 40 секунд, от третьего места - 1:05.



Также Лиханова в групповой гонке завоевала серебряную медаль.



Бронзовую медаль наша спортсменка выиграла на Кубке России в кольцевой гонке «критериум» - 20 кругов, каждый второй - финиш. За восемь кругов до основного финиша Марина Лиханова ушла в отрыв от основного пелотона. Набрав в общем итоге 20 очков, она уступила лидерам гонки всего 4 очка.



6 сентября в Ижевске прошел чемпионат России в дисциплине «парная гонка». Здесь на дистанции 25 км среди женщин Марина Лиханова в паре со спортсменкой из Забайкальского края Екатериной Маломуровой, показав результат 37:44,7, завоевала бронзовую медаль.



- Каждая моя медаль важна и значима для меня. Я приложила к каждой свое упорство, усилие. Ради каждой выложилась. Победа легкой не бывает. За самую главную медаль мне еще нужно будет побороться. Я говорю об олимпийской медали, - поделилась Марина.



Напомним, Марина не первый год выступает в сборной России.



- Чтобы выиграть, нужно упорно, не жалея себя, тренироваться. В начале зимы в Бурятии мы хорошо отрабатываем, бегаем, делаем силовые упражнения. Очень многое зависит от зимы. Как говорится, готовь сани летом, а в моем случае - готовь велик зимой. После силовой подготовки я покидаю родную Бурятию и уезжаю на юга готовиться уже на велосипеде. Идет скоростно-силовая работа. Мой девиз - не жалей себя! Мои соперники не дремлют, поэтому будь, Мариночка, на шаг впереди, - говорит сама велогонщица.



Ранее Лиханова выступала в итальянской клубной команде.



- В Италии жизнь велосипедная кипит. Там много велосипедистов, профессиональных команд. Каждый житель любит велоспорт и знает всех известных мировых велосипедистов. Когда первый раз попала в команду, я, естественно, итальянский язык не знала, но меня это не пугало. В команде были еще три русскоговорящих девушки и две, кто знал итальянский, так что я спокойно начала вникать и изучать язык. В дальнейшем стала уже и что-то говорить, но главное, понимала. В остальном практически все так же, как и в России, - вспоминает Марина.



Также спортсменка отметила, что в республике развитие велоспорта немного тормозится.



- У нас нет велобазы в центре города. Она есть только на Машзаводе. База одна, и та в плачевном состоянии. Немного пожалуюсь, что поделать. Из-за того, что нет базы, нет потока детей с города, ведь на Машзавод ездить далеко. Это, я думаю, основная проблема, которая тормозит развитие велоспорта. Есть и другие проблемы, - посетовала велогонщица.