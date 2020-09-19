19.09.2020
72-летний спортсмен из Бурятии выиграл новосибирский полумарафон

72-летний спортсмен из Бурятии выиграл новосибирский полумарафон

Чемпион мира среди ветеранов Геннадий Мармушев вновь порадовал своих поклонников

Известный фанат бега, чемпион мира среди ветеранов Геннадий Мармушев вновь порадовал своих поклонников. 72-летний житель Кяхты выиграл новосибирский полумарафон. 

Полумарафон Раевича традиционно является одним из самых массовых в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на коронавирус, в 23-м новосибирском полумарафоне приняли участие 945 любителей бега. Пробежать дистанции в 21,1, а также в три километра решились как профессиональные  легкоатлеты, так и любители, как молодежь, так и старшее поколение. Во время забега сибирякам   разрешили не использовать маски, а вот до и после финиша участники все время находились в них. Бороться было за что – чемпионы получили по 150 тыс. рублей. 

Среди победителей и Геннадий Мармушев из Кяхты. Он пробежал 21 километр за 1 час 37 минут.

- Для меня это четвертый полумарафон, спустя десять лет вновь бежал в Новосибирске. В своей группе победил с отрывом, - поделился марафонец.
По словам бегуна, после перерыва первые соревнования дались с трудом.  

- После третьего круга было тяжеловато, но потом втянулся. Очень приятно бежать после такого «отпуска», - улыбаясь, говорит Геннадий Петрович.
Последним соревнованием до этого для бурятского ветерана стал Кубок России в Ярославле, где участвовал Геннадий Петрович. Свои успехи ветеран оценивает скромно. 

- Это выдающийся результат по времени и яркий ответ всем критикам бега, утверждающим, что бег вреден. Удивительная работа мышц, дыхательной системы, сердца в таком почтенном возрасте, - оценил его выступление еще один бурятский любитель бега Михаил Гергенов. 

Сам Геннадий Мармушев посетовал, что из-за коронавируса отменили многие соревнования.

- Большая проблема – нам обещали провести чемпионат России среди ветеранов в Адлере в конце сентября, но его отменили в последний момент. Поэтому будем готовиться к Японии. Там в 2021 пройдут Международные игры ветеранов. Это грандиозные соревнования, почти как Олимпиада. 35 видов спорта. Собираем команду от Бурятии по восьми видам, - рассказал он.  

В свои 72 года Геннадий Мармушев подает пример бодрости, активности. В кросс пришел из лыж. Будучи уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района, он выбрал профессию военного. Служил в Сибири, на Дальнем Востоке, в Украине, Белоруссии, Средней Азии и группе советских войск в Германии. Полковник в отставке. Был замкомандира 5-й гвардейской танковой дивизии в Кяхте. И всегда дружил со спортом. В списке армейских достижений - чемпион Московского военного округа и двукратный серебряный призер первенства Сухопутных войск Вооруженных сил СССР по лыжным гонкам. На «гражданке» участвовал во многих соревнованиях в РФ и за рубежом.

- Участвовать в ветеранских соревнованиях я начал около 20 лет назад, в конце 90-х годов. В мировых стартах участвую с 2010 года. И в чемпионатах мира, и в чемпионатах Европы.   Я объехал уже всю Европу, был в Бразилии в 2013 году, три раза выиграл чемпионат мира, - рассказал о себе Геннадий Петрович. 
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