Бурятские лучники показали высокие результаты на Чемпионате России в Рязани

После долгого перерыва спортсмены вновь вышли на дистанции



Первыми российскими офлайн-соревнованиями стал чемпионат России, проходивший в Рязани. Турнир собрал 186 участников из 24 регионов России. Бурятию представляли 33 спортсмена.



В классическом луке в личном первенстве среди женщин весь пьедестал почета заняли наши лучницы. Первой стала Соелма Сыренова. В финале она была точнее (6:4) своей коллеги по команде Светланы Гомбоевой.



За бронзу боролись Инна Степанова (ЦСП) и москвичка Надежда Кашина. И здесь удача вновь была на стороне представительницы Бурятии. Счет 6:4 в пользу Инны Степановой.



У мужчин чемпионом России 2020 года стал Эрдэм Ирдыниев, победивший в финале Булата Дугарова из Забайкальского края (6:4).



В блочном луке Сергей Шенхоров завоевал серебряную медаль, уступив всего 3 очка победителю Александру Дамбаеву из Забайкальского края.



Инна Степанова, Соелма Сыренова и Светлана Гомбоева тренируются под руководством Константина Эрдыниева и Гырылмы Эрдыниевой. Тренером Эрдэма Ирдыниева является Александр Хамнагдаев, Сергея Шенхорова – Софья Халудорова.

