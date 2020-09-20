Бурятский борец «задавил» осетинца

Федор Балтуев считается одним из самых талантливых молодых бурятских борцов



Победитель первенства мира Федор Балтуев считается одним из самых талантливых молодых бурятских борцов. Свой класс он подтвердил на первенстве России до 21 года.



В финальной схватке Федор выиграл у осетинского борца Александра Сабанова. До финала Федор, представляющий Иркутский регион, вынес своих соперников в одну калитку. 33-3 – разница баллов говорит о высоком уровне технической оснащенности и грамотной тренерской работе. Лишь в финале Федор встретил жесткое сопротивление от представителя Осетии Александра Сабанова, но выиграл со счетом 6-3.