Боксеры Бурятии завоевали пять медалей Чемпионата ДФО

3 октября состоялись финальные поединки, в которых на ринг вышло трое наших спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии

В Улан-Удэ завершился Чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Первое за долгое время спортивное событие для Бурятии порадовало всех любителей бокса яркими поединками, напряженным противостоянием и долгожданными победами. 3 октября состоялись финальные поединки, в которых на ринг вышло 3 бурятских боксера, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ.Первый бой последнего соревновательного дня в весовой категории 52 кг завершился победой воспитанника Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, мастера спорта Баира Батлаева. Наш боксер одержал победу над представителем Республики Саха (Якутия) Николаем Григорьевым и стал чемпионом Дальневосточного федерального округа.В весовой категории 57 кг на ринге встретились Альберт Гатауллин из Бурятии (СШОР №11) и Михаил Варламов из Республики Саха (Якутия). Верх в поединке одержал Михаил Варламов, у Альберта серебряная медаль соревнований.«Альберту хочется пожелать, чтобы он не расстраивался, а чтобы это поражение дало дополнительный импульс в тренировочном процессе, в достижении новых спортивных результатов», - прокомментировал бой министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов.Завершающим для сборной Бурятии поединком стал бой спортсмена РСШОР Доржо Дахаева в весовой категории 63 кг. Его соперником стал спортсмен из Сахалинской области Дмитрий Стоян. Уверенную победу в этом поединке одержал мастер спорта Доржо Дахаев, принеся второе золото чемпионата в копилку Бурятии.«Мы хорошо подготовились. Тренерский состав хорошую поддержку оказал, но конечно здесь все зависит от самого себя – как ты подготовишься. Желание всегда есть выиграть. Я сейчас не чувствую усталость, только азарт», - поделился новоиспеченный чемпион ДФО Доржо Дахаев.Днем ранее на полуфинальных поединках медали чемпионата завоевали еще 2 спортсмена из Бурятии. Бронза у Гыргенова Бимбы в в/к 52 кг и у Олега Елизарова в в/к 93 кг.Данный чемпионат стал непростым для сборной Бурятии. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поединки проходили без поддержки болельщиков на трибунах, а по результатам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, которое прошли все спортсмены и организаторы, 13 боксеров из основного состава нашей сборной не были допущены к соревнованиям.«Представьте себе такое – мы собрались завтра в атаку, а сегодня больше половины команды резко нет. Это общая нагрузка на сборную, на коллектив, колоссальная. Хотя ребята и индивидуально выступают, но когда общая команда резко выпала прямо на заключительном этапе, естественно даже нам, тренерам, очень сложно. Ребята, оставшись одни, тем не менее выступили, я считаю, отлично», - рассказывает главный тренер сборной Доржо Шаргакшанов.Несмотря ни на что чемпионат прошел на высоком организационном уровне, с соблюдением всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.«Наша команда Республики Бурятия, минспорта, подведомственных учреждений благодаря проведению Чемпионата мира, ряда других крупных всероссийских соревнований, получила огромный опыт проведения, организации подобных мероприятий. Команда работает. Я думаю, что мнение Федерации бокса России о проведении Чемпионата ДФО очень хорошее, уровень организации у нас на хорошем уровне», - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.