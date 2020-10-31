Боксаны из Бурятии будут биться за золото чемпионата РФ

Сегодня, 31 октября, в Ульяновске пройдут финальные бои женского чемпионата РФ по боксу, в них примут участие две спортсменки из Бурятии. В весовой категории свыше 81 кг Дулма Лумбунова встретится с Александрой Дмитриевой из Красноярска.

Вторая претендентка на золото – Дарима Сандакова, выступающая в категории до 69 кг. Она проведет бой с очень опытной Саадат Далгатовой.

Еще одна спортсменка из Бурятии Елена Гапешина в полуфинальном бою (до 75 кг) проиграла знаменитой боксане из Дагестана Зенфире Магомедалиевой, чемпионке мира 2014 и 2019 годов.

Елена Гапешина также стала обладательницей бронзовой медалина российским чемпионате.

Всего на чемпионат России отправились пять спортсменок из Бурятии.