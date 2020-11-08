Боксер из Бурятии стал лучшим спортсменом на Всероссийских соревнованиях

Баир Батлаев стал победителем «Гран-при Тулы» в весовой категории до 52 кг



Со 2 по 7 ноября в г. Тула прошли XXVI Всероссийские соревнования по боксу класса «А» «Гран-при Тулы». В турнире приняли участие 86 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации, а также двух городов федерального значения - всего в соревнованиях участвовали боксёры из 21 субъекта РФ в десяти весовых категориях.

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Спортсмен сборной команды Республики Бурятия Баир Батлаев стал победителем «Гран-при Тулы» в весовой категории до 52 кг.



"Боксёр тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова. Также Баир Батлаев был награждён специальным призом как лучший боксёр турнира. Поздравляем спортсмена и тренеров!", - сообщили в пресс-службе Федерации бокса РБ.



Фото: пресс-служба Федерации бокса РБ

