Футбольная сборная Бурятии потерпела третье поражение подряд

Команда представляет регион на всероссийских соревнованиях

Пока неудачно выступает сборная Бурятии по футболу на финальном этапе третьего дивизиона. Турнир лучших любительских коллективов проходит в Сочи.



Накануне наша сборная сыграла третий матч. "Бурятия" проиграла со счетом 1:4 московской команде «Сергиев Посад». Игра выдалась очень напряженной - пенальти, жёлтые карточки и удаление. Красную карточку получил Эрдэм Галданов. Единственный гол забил Алексей Рябованов. Наш нападающий уже пробовал свои силы на профессиональном уровне - во второй лиге в составе "Читы" и китайском чемпионате.



Ранее "Бурятия" уступила ФК "Росич" со счетом 2-5 и ФК "Ноглики" 1-2.



В пятом туре наша сборная сыграет с "СтавропольАгроСоюз».



- Сборной Бурятии по футболу осталась одна игра в группе, а последняя игра будет уже за итоговое место, т. е. одна в группе и одна за место, - сообщает официальный паблик команды.



Фото ФК "Бурятия"