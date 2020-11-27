27.11.2020
Футбольная сборная Бурятии потерпела третье поражение подряд

Футбольная сборная Бурятии потерпела третье поражение подряд

Команда представляет регион на всероссийских соревнованиях
Пока неудачно выступает сборная Бурятии по футболу на финальном этапе третьего дивизиона. Турнир лучших любительских коллективов проходит в Сочи.

Накануне наша сборная сыграла третий матч. "Бурятия" проиграла со счетом 1:4 московской команде «Сергиев Посад». Игра выдалась очень напряженной - пенальти, жёлтые карточки и удаление. Красную карточку получил Эрдэм Галданов. Единственный гол забил Алексей Рябованов. Наш нападающий уже пробовал свои силы на профессиональном уровне - во второй лиге в составе "Читы" и китайском чемпионате. 

Ранее "Бурятия" уступила ФК "Росич" со счетом 2-5 и ФК "Ноглики" 1-2. 

В пятом туре наша сборная сыграет с "СтавропольАгроСоюз».

- Сборной Бурятии по футболу осталась одна игра в группе, а последняя игра будет уже за итоговое место, т. е. одна в группе и одна за место, - сообщает официальный паблик команды. 

Фото ФК "Бурятия"
^