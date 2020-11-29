Шестерых боксеров из Бурятии допустили к участию в Чемпионате России

Накануне в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия соревнований



В субботу, 28 ноября, в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по боксу среди мужчин и пресс-конференция с участием губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, главного тренера мужской сборной команды России по боксу Виктора Фархутдинова и президента Федерации бокса Оренбургской области Александра Зеленцова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Спикеры рассказали, что участие в чемпионате примут 309 спортсменов со всей России. Боксеры сразятся за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио. Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории помимо призовых получат автомобили KIA Rio.



Республику Бурятия на чемпионате России представят: до 49 кг Батор Сагалуев, до 49 кг Николай Харанхоев, до 52 кг Баир Батлаев, до 57 кг Альберт Гатауллин, до 60 кг Радна Цыбиков, до 63 кг Доржо Духаев.



«Хотел поблагодарить лично губернатора и всех, кто участвует в организации чемпионата! Всех спортсменов и тренеров, которые приехали и соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Самое простое решение было отменить чемпионат России по боксу среди мужчин, но мы с этим не согласны, мы готовы брать на себя ответственность и побеждать даже там, где это невозможно. Мы должны поддерживать и созидать! Поэтому призываем все спортивные Федерации не отменять чемпионаты, а обязательно проводить, но при строгом соблюдении всех правил. Мы за честный, чистый и прозрачный спорт – Россию на Олимпиаде в Токио должны представлять самые достойные. Поэтому в ближайшее время российскому боксу предстоит непростая задача – выбрать из 309 лучших 10 самых сильных боксеров!», - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв:



«Оренбург совершенно точно приносит удачу – мы недавно уезжали из этого города на первенство России среди юниоров и вернулись первыми в общекомандном зачете. Надеемся продолжить эту прекрасную традицию – побеждать! К сожалению, из-за коронавируса не смогли приехать некоторые сильные боксеры. Очень надеюсь, что Алексей Мазур продолжит тренироваться и войдет в состав сборной, несмотря на болезнь. После чемпионата сборную России по боксу ждет очень насыщенное время – график расписан на полтора года вперед. С 19 декабря команда заезжает на базу "Озеро Круглое", где проходит углубленное обследование, а потом 9 января уезжает в Польшу, куда приедут 12 команд, где мы проведем совместную работу. На сегодняшний день нам известны сроки проведения европейского турнира - конец марта-начало апреля. И если откроют границы, то в феврале мы планируем первый этап подготовки в Киргизии. Если не получится вылететь, то проведем соревнования в Приэльбрусье. Потом уедем на скоростно-силовую работу в Кисловодск, заключительный этап проведем в Сочи, а за четыре дня до старта отбора приедем в то место, где пройдут соревнования. Хотелось бы, чтобы вся наша команда отобралась с первого раза, а потом мы бы полноценно и спокойно готовились к Олимпиаде», - добавил главный тренер мужской сборной команды России по боксу Виктор Фархутдинов.



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