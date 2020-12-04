Три легионера из Бурятии выступят на Кубке мира по женской борьбе

Все они - из Чувашии

В состав сборной России вошли, которая выступит на кубке мира, вошли три борицы из Бурятии.



Это чемпионка России 2020 года Вероника Чумикова. Она выступит в категории до 57 кг. Также выступит бронзовый призер чемпионата Европы Мария Кузнецова, который будет бороться за медали в весе до 65 кг. Третья спортсменка - бронзовый призер чемпионата России 2020 года Евгения Захарченко. Она выступит в категории до 72 кг.



- Кубок мира в личном зачете по спортивной борьбе пройдет с 12 по 18 декабря в Сербии г. Белград. Сейчас сборная России готовится к турниру на спортивной базе ФГБУ ТЦСКР «Крымский» в Алуште, - сообщили в центре спортивной подготовки республики.



Отметим, все три спортсменки - воспитанницы чувашской школы борьбы. За Бурятию они выступают в двойном зачете.



Фото: федерация спортивной борьбы РФ

