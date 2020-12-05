В Улан-Удэ откроется самый большой каток в Бурятии

Как сообщают в дирекции спортивных сооружений, каток будет работать ежедневно с 12.00 до 21.00.



Отметим, площадь большого ледового катка составляет 10 тыс кв м., площадь для начинающих и детей - 1 тыс кв м, площадь хоккейной коробки - 1,8 тыс кв м.

Вход со своими коньками: дети до 7 лет бесплатно, с 7 до 10 лет включительно — 50 рублей, взрослые и дети с 11 лет — 120 рублей.

Прокат коньков: коньки до 34 размера — 60 рублей / час, коньки с 35 размера — 120 рублей / час.

В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом вход в здание разрешен только в защитных масках, при входе будет измеряться температура, при температуре от 37 градусов и выше посетитель в здание не допускается. В здании необходимо соблюдать дистанцию 1,5 м.





Фото: Дирекция спортивных сооружений