Бурятский боксер Кушиташвили может стать профессионалом

После скандала с наркотиками он может вернуться в большой спорт

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал ситуацию с бурятским боксером Георгием Кушиташвили, который ранее был приговорен к трем годам условно за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии при задержании.

2 февраля при проверке документов Кушиташвили оказал сопротивление Росгвардии, сломав нос одному из сотрудников. При досмотре у него нашли пакетик с кокаином. Позднее Кушиташвили раскаялся в содеянном и возместил пострадавшему росгвардейцу вред в размере 200 тыс. рублей. 10 сентября гарнизонный военный суд признал боксера виновным по двум эпизодам и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

«Почему Кушиташвили не было на чемпионате России, хотя он был заявлен? Георгию мы будем помогать, он — наш боксер. Он будет участвовать у нас в турнирах. Но чемпионат России — это те люди, кто будет выступать на международной арене. У Георгия было нарушение, нарушен был закон, за что он получил условный срок. Он должен пройти этот срок достойно, без нарушений. Потом уже будем думать. Бросать, конечно, не будем. Когда он завоевывал, мы же все радовались, правильно? Почему мы должны от него отворачиваться, если сейчас у него поведение хорошее? Во время пандемии участвовал, помогал.



Он признал вину, покаялся. Совет чемпионов Федерации Бокса России решил, что не надо отказываться от Гоши, а надо ему помогать. Все олимпийские чемпионы, все чемпионы мира за это проголосовали. Как я могу им отказать? А так, следующий такой проступок — мы будем пожизненно исключать, это даже не обсуждается. Даже что-то близкое ни в коем случае не должно происходить. Это же боксеры, лидеры общественного мнения, они должны показывать пример детям.

Может ли Кушиташвили в теории еще поучаствовать на международных соревнованиях от России? Он не только это может, он может и в олимпийском боксе, и в профессиональном выступать. Если будет желание, мы хотим посмотреть на его поведение, чтобы не сделал ошибок… Подождем, посмотрим», — сказал Кремлев в интервью Sport 24.





Фото федерации бокса РФ