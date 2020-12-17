Спортсмены из Бурятии взяли Кубок России 2020 по тайскому боксу

Бато Бадархаев занял первое место в весовой категории до 57 килограмм
В Нижнем Новгороде завершились соревнования по тайскому боксу, где и в Кубке России, и в первенстве среди юниоров приняли участие 18 спортсменов из Бурятии.
По итогам четвертого, финального дня, как сообщает ODDS.RU, победителями Кубка страны по тайскому боксу стали Бато Бадархаев и Кристина Новокрещённых, представлявшие Улан-Удэ.
Бато Бадархаев занял первое место среди мужчин в весовой категории до 57 килограмм. В финале он одержал победу со счетом 29:28 над Ринатом Бурангуловым из Москвы.
Кристина Новокрещённых в весовой категории до 63,5 кг одержала уверенную победу (30:27) над Дарьей Максимовой из Екатеринбурга. Еще одна спортсменка из Улан-Удэ Наталия Коростелева в финале проиграла Ксении Довженко из Москвы в весовой категории до 57 кг.
Соревнования проходили на базе отдыха «Изумрудное» в Нижнем Новгороде с 8 по 12 декабря.
Фото: pixabay.com
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