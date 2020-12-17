Чувашская борица принесла Бурятии медаль кубка мира

Вероника Чумикова выиграла бронзу

Завершились соревнования Кубка мира по женской борьбе. В сборной России Бурятии представляли три воспитанницы чувашской школы борьбы.



Это чемпионка России 2020 года Вероника Чумикова, она выступит в категории до 57 кг. Также бронзовый призер чемпионата Европы Мария Кузнецова - в весе до 65 кг. Третья спортсменка - бронзовый призер чемпионата России 2020 года Евгения Захарченко. Выступит в категории до 72 кг.



Мария Кузнецова и Евгения Захарченко проиграли утешительные схватки. Единственную медаль для республики выиграла Вероника Чумикова. Она победила в схватке за бронзу Алене Колесник из Азербайджана.



Спортсменки родились и выросли в Чувашии, выступают в двойном зачете. Они трудоустроены на полставки в центре спортивной подготовки Бурятии.



фото - федерация спортивной борьбы РФ

