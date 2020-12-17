Гиревики Бурятии стали вторыми на Кубке России

В соревнованиях приняли участие 172 спортсмена





Сборная Бурятии заняла второе место на кубке России по гиревому спорту. Об этом сообщает сайт vseprosport.ru

Соревнования проходили с 10 по 12 декабря в Санкт-Петербурге. Всего в них приняли участие 172 спортсмена из 30 регионов России.Первое командное место заняла сборная Санкт-Петербурга, хозяйка турнира. Вторую строчку в командном зачете заняла сборная Бурятии. «Бронзу» завоевали спортсмены из Калужской области.Среди призёров серебряные медали в дисциплине длинный цикл получили Дмитрий Коломин, в весовой категории до 68 кг зафиксировавший 61 подъём, и Сергей Любимский, в весовой категории до 85 кг выполнивший 80 подъёмов.Фото: «Номер один»