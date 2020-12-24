Заезд по льду Байкалу попал в Книгу рекордов России

Пилоты разогнали мотовездеход до 156 км/ч

Пилоты Максим Белотелов и Александр Поляков из Набережных Челнов установили рекорд скорости на мотовездеходе. На фестивале скорости «Байкальская Миля», проходившем в Бурятии, челнинцы разогнали мотовездеход до рекордной скорости – 156,45 км/ч, которую зафиксировала комиссия профессиональных судей из США и России.Пилотам в Москве выдали специальный сертификат, подтверждающий установленный ими рекорд.





Недавно организаторы фестиваля сообщили, что "Байкальская миля" переносится на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

«Весь этот сложный 2020 год вся команда «Мили» трудилась над тем, чтобы зимой Бурятия снова собрала лучших из лучших конструкторов, гонщиков, настоящих энтузиастов скорости. Мы чувствовали вашу потрясающую поддержку, которая давала нам силы не унывать и двигаться вперед. Однако настала пора признать, что в предстоящем сезоне мы не сможем сделать полномасштабный праздник, который все так ждали и к которому так готовились», - отмечают организаторы.



Однако они готовят сюрприз для энтузиастов скорости. Известно, что мероприятие пройдет в Бурятии. «Уже через неделю пригласим вас в новое приключение, которое позволит нам снова встретиться этой зимой на Байкале, еще крепче сплотит ряды энтузиастов скорости и заложит новую прекрасную традицию», − говорится в сообщении.



