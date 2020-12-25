Спортсменка из Бурятии одержала победу на Всероссийских соревнованиях по боксу

В финале она одолела соперницу со счетом 5:0





Наталья Шадрина, представляющая Бурятию на Всероссийский соревнованиях класса «А» памяти ЗМС СССР Королева Н.Ф. и памяти боксеров-бойцов спецназа, одержала победу в турнире. Об этом сообщает Рейтинг Букмекеров

Всероссийские соревнования по боксу проходили 14-19 декабря в Москве. Наталья была единственной девушкой из состава участниц, представлявшей Бурятию.30-летняя спортсменка, мастер спорта международного класса, выступала в весовой категории до 60 кг. В финале Наталья сошлась в поединке с Лидией Сахончик из Москвы, которую она одолела со счетом 5:0 – с тем же счетом она справилась со всеми соперницами на турнире.Фото: «Номер один»