2020 - год спортивных подвигов

Спорт в ушедшем году отошел на второй или третий план



Завершился сложный для всех год, когда за жизни людей боролись по всему миру. Спорт между тем отошел на второй или третий план. Сезон почти прошел насмарку, а многие наши спортсмены переболели ковидом и пропустили важнейшие старты. Но все равно были яркие выступления, а сами спортсмены во все времена остаются героями.



Художник-борец



Несмотря на смазанную из-за ковида концовку сезона, Александр Богомоев стал лучшим спортсменом сезона. Он успел выиграть Евро и Гран-при «Иван Ярыгин». Еще с ноября спортсмен набрал блестящую форму и, по мнению экспертов, этот год мог бы сложиться идеально для Александра. Но он пропустил сезон, еще и подхватил коронавирус, и итоговый Кубок мира прошел без Богомоева.



Пиковой точкой для Богомоши, как его ласково называют болельщики, стал Рим. Там в финале Евро он победил 28-летнего грузина Беки Ломтадзе со счетом 3:2. Эта победа закрепила за Александром статус лучшего спортсмена года.



Интересный факт. Мало кто знает, что Богомоев учился на художника. После девятого класса он перебрался в Улан-Удэ, стал тренироваться у Валерия Иванова. Здесь же поступил в лицей № 24.



- Кому рассказываю об этом, не верят, - улыбается Александр. – На самом деле здесь сложная ситуация была. Во-первых, больше мест нигде не было, вот нас с другом и «закинули» на художников. Во-вторых, жить было негде и не на что, а тут дали общежитие, кормили три раза в день. В-третьих, я спокойно мог посещать тренировки, - вспоминает спортсмен.



Родственников в Улан-Удэ у Александра не было, и помочь рублем тогда совершенно никто не мог. С 24-го лицея до спортзала на Борсоева приходилось ходить пешком, а иногда и проехать «зайцем» на трамвае.



Однако карьеру художника Александр строить не стал и уже через год, бросив учебу, вернулся на родину, где окончил 11 классов. После снова вернулся в Бурятию, поступил в БГУ на спортивный факультет и успешно его окончил.



Жилье для спортсменов



Впервые за много лет нашим спортсменам вручили ключи от квартиры. Как и несколько лет назад, помогли спонсоры. Сертификаты на свое жилье вручили Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову.



Трехкомнатная для Александра Богомоева и однокомнатная для Балдана Цыжипова стали наградами от спонсоров: «Бест Плюс», «Смитинвеста» и «Забайкальского горнорудного предприятия» за медали на чемпионате Европы-2020. Там Богомоев взял золото, а Цыжипов стал бронзовым призером.



Ранее Богомоеву подарил однокомнатную квартиру меценат Лев Асалханов. Что касается остальных олимпийцев из Бурятии, то они покупали жилье на призовые. Так, свой дом купила Любовь Волосова, хотя ей обещал жилье еще Геннадий Айдаев.



Чемпион духа



Настоящим примером стойкости и стремления к самосовершенствованию является Михаил Асташов. Даже во время карантина он сумел набрать форму и потом буквально разрывал соперников.



Только в сентябре Михаил принял участие сразу в трех чемпионатах России: по триатлону, шоссейным гонкам и велотреку. Несмотря на все сложности, Миша выступил очень успешно, завоевав на всех чемпионатах золотые медали. Благодаря своей подготовке Михаил Асташов имеет все шансы войти в паралимпийскую сборную России.



Шах года



На черно-белом поле подвиги совершали совсем юные. Подготовкой агинской девочки Яны Жаповой занимается наш тренер Тимур Иванов, а Инна Ивахинова подготовила Эрдэма Хубукшанова.



В этом году Эрдэм завоевал медаль европейского континентального отбора на онлайн-первенство мира ФИДЕ по быстрым шахматам. 13-летний бурятский шахматист попал на континентальный отбор после победы во Всероссийском детско-юношеском онлайн-турнире.



Эрдэм получил право представлять Россию на онлайн-первенстве мира, которое пройдет в конце декабря по нокаут-системе. В первенстве мира примут участие 16 сильнейших шахматистов, победители своих континентов, прошедшие жесточайший отбор.



- Эрдэм каждую партию играет до конца, никогда не расслабляется и не теряет концентрации до того момента, как остановятся часы, - отмечает наставник Инна Ивахинова.



Прорыв года



Несмотря на популярность борьбы или футбола, главным «поставщиком» медалей для Бурятии остается стрельба из лука. Наши девушки составляют основу сборной России, а серебро Олимпиады выиграла Инна Степанова. Кроме трех участниц Игр, в команде есть и талантливая смена.



На чемпионате России своих титулованных старших подруг по сборной обошла Соелма Сыренова. Она уже года два находилась на подступах к этой чемпионской медали. Последние два года показывала стабильные результаты. Всегда входила в восьмерку, в ¼ финала на чемпионатах России, была и пятой, и шестой. И сейчас ее трудолюбие и настойчивость помогли дойти до заветной цели.



По словам старшего тренера сборной Сэсэг Доржиевой, на будущий год она уже включена в сборную России. Соелма очень хорошо стреляла на молодежных соревнованиях, была членом молодежной сборной России. Она из Тункинского района, начала стрелять в 13 лет, очень рано – через два года – выполнила мастера спорта, и ее результат во взрослой категории среди женщин это показатель, повторюсь, ее настойчивости, трудолюбия и того, что человек никогда не опускает руки.



На вторую ступень пьедестала почета взошла Светлана Гомбоева, третьей стала лидер сборной Инна Степанова. В блочном луке у мужчин серебряную медаль завоевал Сергей Шенхоров, и его также можно назвать открытием. Сергей - воспитанник «динамовской» школы. Это уже его вторая медаль на чемпионате России этого года. Зимой в помещениях он был серебряным призером.



Нокдаун от вируса



В этом сезоне главным «соперником» бурятских спортсменов стал ковид. Коронавирус «отцепил» от соревнований лидеров сборной, пострадали многие борцы: от Александра Богомоева до Алдара Бальжинимаева, а также боксаны Кристина Ткачева и Людмила Воронцова. Из-за болезни атлеты не только пропустили чемпионаты, но и до сих пор набирают форму.



Несмотря на блестящую физическую форму и отменное здоровье, наши спортсмены тяжело перенесли «корону». Например, серебряный призер чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова начала терять обоняние, а потом у нее добавились еще сонливость и одышка. Спортсменка лечилась обильным питьем, витамином С и барсучьим жиром, который прислала мама. Через несколько дней у нее взяли повторный анализ, и результат оказался отрицательным.



Через неделю Воронцова пробежала кросс, пульс скакал 170 - 180 при среднем темпе.



- Все отхаркивалось. Обоняние так и не приходило уже третью неделю, но каждый день просыпалась с мыслью, что вот-вот оно должно вернуться, мало-помалу запахи начали возвращаться. После болезни к спортсменке вернулись все запахи и вкусы, но не «функционалка».



Лев Хандажапов, «Номер один».