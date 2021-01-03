Лыжница из Бурятии вошла в десятку лучших лыжниц мира

Алиса Жамбалова заняла восьмое место на этапе престижной многодневки «Тур де Ски»



В Швейцарии продолжается престижная многодневка «Тур де Ски». 2 января завершилась очередная гонка. Победу в женской гонке на 10 км с массовым стартом одержала шведская лыжница Линн Сван. Второе место заняла россиянка Юлия Ступак (Белорукова), третьей стала американка Джессика Диггинс.



Ещё три представительницы России попали в десятку лучших: Яна Кирпиченко стала седьмой, Алиса Жамбалова пришла к финишу восьмой, а Татьяна Сорина — десятой.



В общем зачёте «Тур де Ски» наша соотечественница находится на 14-м месте. «Тур де Ски» продлится до 10 января. По итогам прошлогодней многодневки «Тур де Ски» Алиса заняла 24 место.



Фото: Министерство спорта и молодежной политики РБ.



