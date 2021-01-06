Бурятская лыжница Алиса Жамбалова вошла в десятку лучших на «Тур де Ски»

Она продолжает борьбу в знаменитой лыжной гонке



Бурятская лыжница Алиса Жамбалова продолжает борьбу в престижной многодневной гонке «Тур де Ски». Первая гонка состоялась в Валь Мюстайре (Швейцария) 1 января. Это был спринт свободным стилем, где Алиса Жамбалова не показала высоких результатов. Зато в следующей гонке на 10 км классическим стилем с масс-старта бурятская лыжница заняла восьмое место.



3 января лыжницы пробежали гонку преследования на 10 км свободным стилем. Победу одержала американка Джесси Диггинс, опередившая соотечественницу Рози Бреннан и шведку Фриду Карлссон. Лучшая из россиянок Юлия Ступак стала пятой. Алиса Жамбалова заняла 14 место.



5 января «Тур де Ски» переместился из Швейцарии в Италию. В Тоблахе Жамбалова показа хороший результат в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Алиса второй раз на этом «Тур де Ски» вошла в десятку лучших.



Победу одержала американка Джесси Диггинс, на втором месте ещё одна представительница США Рози Бреннан, третья шведка Эбба Андерсон. Алиса Жамбалова пришла десятой, отстав от победительницы на 56 секунд.



В общем зачёте «Тур де Ски» после четырёх этапов Алиса находится на 14-й позиции. Лидирует Джесси Диггинс, вторая пока Рози Бреннан (обе США), третья шведка Фрида Карлссон. Россиянка Юлия Ступак на четвёртом месте, ещё одна россиянка Татьяна Сорина замыкает пятёрку лидеров.



«Тур де Ски» завершится 10 января. Кроме того, в общем зачёте Кубка мира Алиса Жамбалова поднялась на 27-е место (до этого она была за пределами тридцатки лучших).









