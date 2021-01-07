В Бурятии пройдет международный матч-турнир по шахматам

Состязание «Байкал-Сайма» состоится между детскими сборными командами Улан-Удэ и Хельсинки

9 января 2021 года в 14.30 пройдёт товарищеский матч –турнир «Байкал-Сайма» по шахматам между детскими сборными командами г. Улан-Удэ и г. Хельсинки.В состав команд вошли 10 человек: 7 мальчиков и 3 девочки. Капитан команды Бурятии - Эрдэм Хубукшанов - победитель первенств мира и России. Матч пройдёт на площадке Бурятского Государственного Университета, в «Точке Кипения-БГУ», при участии Агентства Стратегических Инициатив по Республике Бурятия.Турнир организован Федерацией Шахмат Бурятии и Тункинским Национальным Парком.Мероприятие приурочено к году Байкала в 2021 году и Дню национальных парков и заповедников.Своей задачей организаторы ставят привлечение внимания к защите окружающей среды. Утверждён слоган соревнований: «Думай на шаг вперёд - сохраняй природу».Будет организована трансляция на ютуб-канале. На открытии с приветственным словом выступит президент Международной шахматной федерации FIDE Аркадий Дворкович.В рамках турнира журналисты и блогеры смогут принять участие в игре вслепую против лучших юниоров Бурятии - Хубукшанова Эрдэма и Чындыгыр Тамерлана, а также президента Федерации шахмат Бурятии, женского международного гроссмейстера Инны Ивахиновой. Главным призом для победителя в шахматной игре вслепую станет экскурсия на вертолёте над Тункинским нацпарком.Информационными партнерами турнира являются WWF - Всемирный фонд дикой природы и игровая площадка lichess.org. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Фото: pixabay.com