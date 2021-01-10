Юные шахматисты из Бурятии и Финляндии провели товарищеский матч

Детские сборные команды сыграли в режиме онлайн



Детские сборные команды г.Улан-Удэ и г.Хельсинки (Финляндия) 9 января сыграли онлайн в товарищеском матче – турнире «Байкал-Сайма» по шахматам. Турнир организован Федерацией шахмат Бурятии и Тункинским национальным парком и приурочен ко дню национальных парков и заповедников.



С приветственным словом на открытии турнира выступили президент международной шахматной федерации FIDE Аркадий Дворкович и президент федерации шахмат Финляндии Аско Хентунен.



- От имени международной шахматной федерации приветствую всех участников турнира, который приурочен к году сохранения озера Байкал. Надеюсь, что у вас в этом году будет еще много турниров и хорошо, что вы начинаете год с международного матча. Защита окружающей среды для Финляндии и России является приоритетом, и данное мероприятие послужит примером укрепления нашей дружбы и здоровья, - подчеркнул Аркадий Дворкович.



Международный матч проходил на площадке Бурятского Государственного Университета, в «Точке Кипения-БГУ», при участии Агентства Стратегических Инициатив по Республике Бурятия.



Как отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов, турнир «Байкал-Сайма» направлен на пропаганду сохранения природы, а одним из организаторов мероприятия выступил Тункинский национальный парк.



- Победитель турнира получит возможность прокатиться на вертолете над национальным парком. Если это окажется финн, то приглашаем в нашу республику. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить организаторов турнира. Это первый в этом году шахматный турнир и сразу международный, с участием финской стороны. Благодарю организаторов и желаю нашим ребятам хорошо сыграть, победить и показать красивую игру, - сказал Алексей Цыденов.



В состав команд вошли по 10 человек 2007 года рождения и младше: 7 мальчиков и 3 девочки. Капитан команды Бурятии - Эрдэм Хубукшанов - победитель первенств мира и России. Отметим, что в конце ноября прошлого года Эрдэм стал победителем всероссийского детско-юношеского онлайн-турнира и завоевал путевку на первенство мира для детей до 15 лет.



- Сегодня мы впервые проводим подобный матч. Хочу отметить, что у нас в республике достаточно молодая по возрасту федерация. В последнее время в Бурятии активно развиваются онлайн игры в шахматы. Организатором турнира между нашими детьми и города Хельсинки стал член нашей федерации Цыден Раднаев. Также в рамках турнира наш международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов проводит игры вслепую против всех желающих, - сообщила президент Федерации шахмат Бурятии Инна Ивахинова.



Также, в рамках турнира журналисты и блогеры принимают участие в игре вслепую против лучших юниоров Бурятии - Хубукшанова Эрдэма и Чындыгыр Тамерлана, а также президента Федерации шахмат Бурятии, женского международного гроссмейстера Инны Ивахиновой. Главным призом для победителя в шахматной игре вслепую станет экскурсия на вертолёте над Тункинским нацпарком.



Фото: egov-buryatia.ru

