Футболист из Бурятии переходит в "Торпедо"

Владимир Гранат будет играть под руководством Игнашевича





Бывший защитник сборной России Владимир Гранат проходит просмотр в московском "Торпедо". 33-летний игрок отправился с клубом на зимние сборы.

Для Граната "Торпедо", которое идет среди лидеров ФНЛ, будет понижением в классе. Ранее Владимир выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Спартак». Его последним клубом был «Рубин», откуда он ушел в июле 2020 года.

Московское "Торпедо" тренирует бывший коллега Граната по сборной России Сергей Игнашевич.

Фото ФК Рубин



