Футболист из Бурятии нашел себе клуб

Владимир Гранат подписал контракт с клубом из ПФЛ

Владимир Гранат почти год сидел без клуба и прошел несколько просмотров в клубах Премьер-лиги и ФНЛ. В итоге игрок национальной сборной России и бронзовый призер РПЛ 2008 года в составе «Динамо» будет выступать за «Олимп-Долгопрудный», который играет в ПФЛ. Это третий по рангу дивизион в России.

Напомним, Гранат начинал свою футбольную карьеру в Улан-Удэ, первым профессиональным клубом защитника стала иркутская «Звезда». В 2005 году его пригласили в московское «Динамо», где первые два сезона он провел в молодежной команде, а с марта 2007 года стал игроком основы. В составе сине-белых Гранат стал бронзовым призером РПЛ сезона-2008, а также финалистом Кубка России 2011/2012 годов. Находясь в расположении московского клуба, защитник дважды уходил в аренду: сначала в «Сибирь», а потом в «Ростов».

В 2015 году Гранат стал игроком московского «Спартака», однако большую часть сезона провел в «Спартаке-2». Следующим клубом Владимира стал «Ростов», а последним — казанский «Рубин», в который он перешел в начале сезона-2017/2018, цвета которого он и защищал до лета 2020 года.

Владимир неоднократно вызывался в юношескую и молодежную сборные России. В состав основной сборной защитник был вызван на Евро-2012, однако дебютировал только в 2013 году в отборочном матче ЧМ-2014 против сборной Люксембурга. За национальную сборную Владимир провел 13 матчей и отличился одним голом в ворота Азербайджана. На ЧМ-2018 Гранат принял участие в матче 1/8 финала против Испании, выйдя на замену вместо Юрия Жиркова. Напомним, что в этой игре сборная обыграла испанцев в серии одиннадцатиметровых.