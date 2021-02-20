Завтра в Улан-Удэ пройдет массовая гонка «Лыжня России – 2021»



Принять участие все жители города и республики без ограничений по возрасту



Всероссийская гонка «Лыжня России – 2021» пройдет 21 февраля на спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька» на Верхней Березовке в 16-й раз, сообщает Управление по физической культуре и спорту Администрации Улан-Удэ.



Как акцентируют в сообщении, в лыжных гонках могут принять участие все жители города и республики без ограничений по возрасту. Участники в составе команды допускаются при наличии заявки с допуском врача и подписи ответственного лица организации. «Личники» до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.



Кроме того, для самых маленьких участников проложат лыжню и наградят сладкими призами.



Дистанции соревнований пройдут в следующих категориях:



2021 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);



5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;



10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.



Регистрация и распределение участников по стартам с 10:00 – 12:50.



Затем:



13:00 – Парад открытия;



13:20 – Cтарт школьники: юноши и девушки до 17 лет;



13:50 – Старт взрослые: мужчины и женщины 18 лет и старше;



14:20 – Старт 5 км - юноши и девушки 2003 г.р. и моложе;



14:50 – Старт 10 км - мужчины и женщины 2002 г.р. и старше;



15:30 – Церемония награждения победителей после окончания каждого забега, закрытие.



Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.



После окончания каждого забега победители будут награждены традиционными медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации.



По всем вопросам просим обращаться по телефону Оргкомитета: 45-42-86.



фото: мэрия г. Улан-Удэ

