В Улан-Удэ зрителей на чемпионат России по вольной борьбе пустят только со справкой

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В столицу республики с рабочим визитом побывали представители федерации спортивной борьбы России во главе с исполнительным директором Александром Деревянко, которые проверили готовность объектов к приёму спортсменов и делегатов чемпионата России по вольной борьбе.

Особое внимание комиссия уделила размещению и питанию участников. Представители ФСБР побывали и во физкультурно-спортивном комплексе, где пройдет чемпионат. Там стороны обсудили вопросы соревнований, места расположения на арене трех ковров, оформление и оборудование залов подготовки участников к поединкам, помещений допинг-контроля.

Исполнительный директор ФСБР также призвал обеспечить комфортное пребывание всех официальных лиц и спортсменов, а также продумать транспортную логистику на время проведения соревнований.

На заседании рабочего штаба по подготовке и проведению предстоящего чемпионата министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что зрителей на турнир будут пускать только по билетам и справкам.

- Допуск зрителей возможен только при наличии отрицательных результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА на антиген, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных соревнований, либо при представлении медицинского документа о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала проведения соревнований заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо представления сертификата профилактической прививки против COVID-19, - уточнили в оргкомитете.

Напомним, с 11 по 15 марта в Улан-Удэ пройдет предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе.