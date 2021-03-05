Дамдинцурунов: Большие соревнования – это мотивация для тысяч наших ребят

Министр спорта и молодежной политики ответил на вопросы пользователей соцсетей

За шесть дней до старта чемпионата России по вольной борьбе Вячеслав Дамдинцурунов провел прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы пользователей Вконтакте и Однокласссники. Какие еще спортивные объекты появятся в республике, сколько детей примут спортивные лагеря этим летом, кто сможет бесплатно заниматься спортом – на эти и другие вопрос министр ответил за час прямого общения.



Чемпионат России носит предолимпийский характер и уже вызвал большой ажиотаж. Билеты на турнир разлетались буквально за минуты – остался лишь третий последний этап продажи. 8 марта с 9.00 будут продавать оставшиеся билеты на сайте турнира www.ulanude2021.ru.

Хотел бы сказать большое спасибо нашим спортсменам, тренерам, благодаря которым мы проводим этот чемпионат. То доверие федерации спортивной борьбы России и министерства спорта дорогого стоит. Уверен, что этот чемпионат пройдет на самом высоком организационном уровне и заслужит высокую оценку, как и чемпионат мира по боксу, который мы провели в 2019 году. И большие соревнования – это мотивация для тысяч наших ребят. Призываю болеть за наших ребят и поддержать их ярко и эмоционально! – обратился министр.

Дамдинцурунов отметил, что, несмотря на малое количество билетов, схватки смогут увидеть все жители не только республики, но и всей страны: «Финальные схватки будет транслировать федеральный канал Матч ТВ, а также все наши местные телеканалы».

Далее министр рассказал об итогах визитов двух руководителей федерального спортивного ведомства.

- После визита Павла Колобкова в 2019 году мы построили 21 спортивный объект в нашей республике. А в 2020 году мы построили рекордное количество объектов – 38 сданы и 2 еще строятся. После приезда Олега Матыцина у нас наметились очень серьезные планы. Это строительство олимпийского центра подготовки, в котором будут тренироваться сборные команды России по многим видам спорта. На Байкале нет ни одной полноценной круглогодичной базы.

Также Дамдинцурунов ответил на вопрос о будущем летнем сезоне.

- В этом году детские лагери будут работать. Единственное, есть требование федерального Роспотребнадзора, что загрузка в лагерях должна не превышать 50%. Это определенная проблема для загородных лагерей, связанная с финансами. Мы готовим письмо на Роспотребнадзор, чтобы разрешили 100% загрузку. Но все зависит от эпидситуации, которая будет в республике.

Министр оценил и перспективы возрождения футбольной команды в Бурятии.

- Развить футбол, волейбол на международном уровне очень сложно, нужные серьезные финансовые вливания. Во многих субъектах, где на серьезном уровне развиты профессиональные команды, очень много легионеров, в том числе и из других стран. Я считаю, что это не совсем правильная политика.

За час с небольшим Вячеслав Дамдинцурунов успел ответить на многие вопросы, касающиеся спортивной отрасли республики. Министр пообещал также провести отдельный эфир в соцсетях по проблемам молодежной политики в республике.