Чемпионат мира по хоккею-2021 стартует в мае

Сборная России — в тройке фаворитов
Чемпионат мира по хоккею-2021 состоится в Риге, столице Латвии. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. В соревновании примут участие 16 команд, разделенных на две группы по 8 участников. Сборная России сыграет со Швецией, Швейцарией, Чехией, Данией, Словакией, Белоруссией и Великобританией. Во второй группе между собой сразятся Латвия, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Казахстан и Италия.
В плей-офф попадут 8 сборных — команды, занявшие первые четыре места в своих группах.
Канада, Россия, Швеция — основные претенденты на медали
Букмекерские конторы единогласно считают сборную Канаду главным претендентом на золото, свидетельствуют данные сайта Legalbet.ru. Специалисты дают 31% на то, что «Кленовые листья» окажутся выше всех на пьедестале. Вероятность победы россиян оценивают в 24%, шведов — в 20%.
За последние пять турниров Канада выигрывала ЧМ дважды, в 2015 и 2016 годах. В 2017 году канадцы играли в финале, но уступили Швеции по буллитам и завоевали серебро. На последующих чемпионатах мира не было заработано ни одной медали.
Сборная России не может выиграть чемпионат мира с 2014 года. При этом команда чаще других попадала в тройку сильнейших за последние пять лет — 4 раза. Лишь в 2018 году россияне остались без медалей. Тогда команда Ильи Воробьева уступила канадцам в четвертьфинале со счетом 4:5 и покинула турнир.
Швеция умудрилась дважды к ряду выиграть чемпионат мира — в 2017 и 2018 годах. Сборная делает ставку на молодых воспитанников и индивидуальное мастерство опытных хоккеистов — рецепт сбалансированной команды без явных слабых мест.
ЧМ-2021 может пройти без игроков НХЛ
Из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по хоккею-2021 может пройти без спортсменов из НХЛ. Национальная хоккейная лига не желает отпускать своих игроков в Европу, из-за чего составы некоторых сборных могут значительно поредеть. Особенно интересно, как будут выходить из положения Канада и США.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал комментарий по этому поводу: «Если помощи из-за океана не будет, заявка России на ЧМ-2021 будет состоять из игроков Континентальной хоккейной лиги. Состав будет похож на тот, который выиграл Еврохоккейтур-2020/21».
Сборная Россия принимала участие в Шведских играх с 11 по 14 февраля. Команда Игоря Ларионова досрочно выиграла турнир, обыграв Финляндию, Швецию и Чехию.
Фото: pixabay.com
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