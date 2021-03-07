Чемпионат мира по хоккею-2021 стартует в мае

Сборная России — в тройке фаворитов





Чемпионат мира по хоккею-2021 состоится в Риге, столице Латвии. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. В соревновании примут участие 16 команд, разделенных на две группы по 8 участников. Сборная России сыграет со Швецией, Швейцарией, Чехией, Данией, Словакией, Белоруссией и Великобританией. Во второй группе между собой сразятся Латвия, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Казахстан и Италия.