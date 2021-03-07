Призовой фонд чемпионата России по вольной борьбе в Бурятии составил 7,5 млн рублей

На каждую весовую категорию запланировано по 750 тысяч



10-15 марта в Улан-Удэ пройдёт предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Призовой фонд турнира составит – 7,5 млн. рублей, то есть – по 750 тыс. на весовую категорию, сообщает агентство спортивной информации "Весь спорт".



Так, чемпионы России получат по 250 тыс. рублей, серебряные призеры – по 150, бронзовые – по 100. Премия тренеру победителей составят – 150 тыс. рублей.







Фото: pixabay.com

10-15 марта в Улан-Удэ пройдёт предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. Призовой фонд турнира составит – 7,5 млн. рублей, то есть – по 750 тыс. на весовую категорию, сообщает агентство спортивной информации "Весь спорт".Так, чемпионы России получат по 250 тыс. рублей, серебряные призеры – по 150, бронзовые – по 100. Премия тренеру победителей составят – 150 тыс. рублей. Напомним , Чемпионат России носит предолимпийский характер и уже вызвал большой ажиотаж. Билеты на турнир разлетались буквально за минуты – остался лишь третий последний этап продажи. 8 марта с 9.00 будут продавать оставшиеся билеты на сайте турнира www.ulanude2021.ru Фото: pixabay.com