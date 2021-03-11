Спецназовец из Бурятии занял 3 место на Большом альпинистском марафоне

В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов

Сотрудник спецназа «Гром» Управления наркоконтроля МВД республики Александр Канцебура получил «бронзу» в Большом альпинистском марафоне. Соревнования проходили в пригороде Иркутска, в нем приняли участие более 500 спортсменов и любителей лыжных гонок.

Как сообщает МВД Бурятии, боец спецподразделения – мастер спорта по лыжным гонкам, многократный призер и победитель лыжных соревнований регионального и всероссийского уровней. Александр Канцебура преодолел дистанцию в 52 километра за 2 часа и 37 минут, заняв 3 место среди 200 участников забега. Отметим, спортсменам по выбору предстояло пройти дистанцию в 34, 52 километра и километр (для малышей).

Уроженец Мухоршибирского района Александр Канцебура увлекается лыжными гонками еще со школьной скамьи – более 15 лет. Там, в школе, он одержал свои первые победы. Еще одним хобби сотрудника отряда является легкая атлетика.





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