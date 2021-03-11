В Бурятии росгвардейцы патрулируют Чемпионат России по вольной борьбе

А за день до мероприятия здание ФСК проверили сотрудники МЧС

В Бурятии росгвардейцы патрулируют здание Физкультурно-спортивного комплекса. Сегодня в Улан-Удэ стартовал Чемпионат России по вольной борьбе. В соревнованиях участвуют свыше 300 спортсменов со всей страны.- Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Бурятия совместно с представителями других силовых ведомств региона обеспечивают безопасность чемпионата. Ежедневно специалисты-взрывотехники и кинологи инженерно-технического подразделения ОМОН проводят обследования помещений, пешие посты росгвардейцев обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка спорткомплекса, - сообщила Росгвардия в социальных сетях.Кроме того, за день до чемпионата сотрудники государственного пожарного надзора провели профилактическое обследование здания, где начались спортивные состязания.- Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия обратили внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, наличие световых указателей, первичных средств пожаротушения в местах открытого доступа, состояние эвакуационных выходов, электропроводки и наружного противопожарного водоснабжения. С персоналом объекта проведены соответствующие инструктажи, - сообщила в МЧС Бурятии.Отмечено, что в дни проведения чемпионата на территории ФСК будет дежурить личный состав с привлечением пожарно-спасательной техники.фото: МЧС Бурятии, Росгвардия Бурятии