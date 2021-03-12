Министр спорта Бурятии: «Чемпионат даст новый импульс развитию вольной борьбы в республике»

Дамдинцурунов уверен, что после него тысячи детей загорятся желанием прийти на ковер





Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов на пресс-подходе в день открытия Чемпионата России по вольной борьбе рассказал о развитии этого вида спорта в республике.

- В Бурятии борьба - опорный национальный вид спорта. Последние несколько лет мы стали уделять ей серьезное внимание. У нас появился генеральный партнер Федерации спортивной борьбы - компания ЗГРП, которая помогает в целом Федерации и персонально спортсменам. У нас есть ряд других партнеров, которые подарили квартиры нашим ребятам. Это тоже большая поддержка! Самое главное, считаю, проведение Чемпионата России даст новый импульс развитию вольной борьбы в республике. Тысячи мальчишек и девчонок после чемпионата загорятся желанием прийти на ковер и быть похожими на своих старших товарищей, - заявил он.Напомним, на Чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ приехали сборные команды 41 региона страны. Среди участников 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляют 39 борцов.Соревнования являются квалификационным отборочным этапом. Борцы двух олимпийских весовых категорий до 57 и до 86 кг поспорят за право представлять Россию на Олимпиаде в Токио.Фото: пресс-служба правительства Бурятии