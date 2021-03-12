В Бурятии прославленному борцу подарили нож от известного мастера

Бувайсар Сайтиев признался, что его спортивный путь тесно связан с бурятской землей







В рамках первого дня чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ чествовали трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который отмечает 46-летие. Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов вручил прославленному спортсмену бурятский нож известного мастера Жигжита Баясхаланова.

- Сегодня у нас двойной праздник! Первый день чемпионата по вольной борьбе, который мы ждали более 30 лет, и день рождения у великого борца нашей планеты Бувайсара Сайтиева, который он отмечает на нашей бурятской земле. Мы желаем вам крепкого здоровья, байкальской энергии, сибирского долголетия. Мы хотим, чтобы и на нашей бурятской земле появился такой же легендарный борец, - сказал Вячеслав Дамдинцурунов.







Бувайсар Сайтиев сегодня является депутатом Госдумы от Дагестана, руководителем федерации спортивной борьбы Чечни и клуба «Ахмат». В ответном слове он поблагодарил организаторов чемпионата за теплый прием.- Я хорошо знаю Бурятию, бурятский народ. Мой спортивный путь очень тесно связан с бурятской землей. Моя борьба связана и обогащена бурятской борьбой, чем я очень горжусь. Честно искренне считаю, сегодня бурятская борьба занимает не то место, которое она заслуживает, - отметил Бувайсар Сайтиев.Фото: оргкомитет чемпионата