Во второй день чемпионата России Бурятию представят 13 борцов

Схватки состоятся в трёх весовых категориях - до 70, 74 и 125 кг







Сегодня в Улан-Удэ пройдет второй день чемпионата России по вольной борьбе. Схватки состоятся в трёх весовых категориях - до 70, 74 и 125 кг.

В весе до 70 кг самое большое представительство бурятских спортсменов - на ковёр выйдут 9 борцов.В категории до 74 кг будут бороться Буян Цыренов и Тумэн Бодиев.В супертяжелом весе до 125 кг выступят Балдан Цыжипов в 1/8 финала и Батор Доржиев в квалификации. Балдан Цыжипов - один из фаворитов чемпионата в этой весовой категории. Он является мастером спорта международного класса, призером прошлогоднего чемпионата России. Напомним, предолимпийский чемпионат в весе до 125 кг пропускает лидер, победитель Кубка мира 2020 года Шамиль Шарипов.Начало предварительных встреч в 11:00. Финалы с 19.45.Также сегодня в 19.00 состоится торжественная церемония открытия чемпионата. Прямая трансляция церемонии и финальных схваток 12, 13 и 14 марта будет проходить на сайте wrestrus.ru, телеканале «Матч ТВ. Боец» и местных каналах «Ариг Ус», «Тивиком», «АТВ» и ГТРК «Бурятия».Фото: оргкомитет чемпионата