Два борца из Улан-Удэ одержали первые победы на Чемпионате России

Жителей Бурятии призывают болеть за земляков



Два борца, представляющие Бурятию, Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов, одержали первые победы в Чемпионате России по вольной борьбе 2021 года. Евгений Жербаев выиграл 1/16 финала, а затем одержал и вторую победу. Вслед за ним победителем вышел борец Балдан Цыжипов, сообщили в минспорта республики.



Евгений Жербаев - призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса, победитель и призёр многих международных турниров. Балдан - призёр чемпионата России, мастер спорта России международного класса и бронзовый призёр чемпионата Европы по борьбе 2020.



- В весовой категории 70 кг выступают девять борцов. Лидер нашей сборной в этой весовой категории - Евгений Жербаев. Мы делаем на него ставку. В весовой категории 74 кг выступают два спортсмена, и в весовой категории 125 кг - также два спортсмена. Это наш лидер в тяжелой весовой категории Балдан Цыжипов. Будем все вместе за него держать кулачки. Друзья, земляки, поддерживаем и болеем за наших спортсменов!, - обратился к болельщикам министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдицурунов.



Напомним, на Чемпионат России по вольной борьбе в Улан-Удэ приехали сборные команды 41 региона страны. Среди участников 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России. Бурятию представляют 39 борцов.





фото: "Весь Улан-Удэ"