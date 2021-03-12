Выдающийся борец о чемпионате в Бурятии: «Хорошая организация, дисциплина и порядок»

Хаджимурат Гацалов пожелал бурятским спортсменам завоевать побольше медалей





В Улан-Удэ проходит второй день предолимпийского Чемпионата России по вольной борьбе. Министр спорта и молодежной политики РБ Вячеслав Дамдинцурунов представил журналистам и обозревателям чемпионата почетного гостя соревнований, чемпиона Олимпийских игр в Афинах, пятикратного чемпиона мира и трёхкратного чемпиона Европы Хаджимурата Гацалова.

- Хаджимурат Солтанович – наш давний хороший друг. За короткий промежуток времени он уже во второй раз у нас республике. В настоящий момент он является главным тренером сборной Якутии, и мы встречались на Чемпионе Дальневосточного федерального округа. Присутствие спортсменов такого масштаба – это украшение и гордость для нашего чемпионата, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.Хаджимурат Гацалов обратился к болельщикам и поклонникам вольной борьбы и поздравил их с таким событием.- Во-первых, хочу отметить, что здесь очень хорошая организация, дисциплина, порядок, и безопасность обеспечена. На всех предолимпийских Чемпионатах России бывает очень жарко, это сильнейшие эмоции. В Улан-Удэ атмосфера очень хорошая, праздничная, шквал эмоций. Болельщики активно поддерживают и болеют, и хочется пожелать команде Бурятии медалей побольше. Есть хорошие, достойные ребята, которые могут попасть в национальную сборную, поэтому пожелаем им удачи, - сказал олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов.Во второй день соревнований на ковер выйдут спортсмены сборной Бурятии в трех весовых категориях.- Сегодня у нас в весовой категории 70 кг выступают 9 борцов. Лидер нашей сборной в этой весовой категории - Евгений Жербаев. Мы делаем на него ставку. В весовой категории 74 кг выступают два спортсмена, и в весовой категории 125 кг - также два спортсмена. Это наш лидер в тяжелой весовой категории Балдан Цыжипов. Будем все вместе за него держать кулачки. Друзья, земляки, поддерживаем и болеем за наших спортсменов, - обратился к болельщикам министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии