Министр спорта Бурятии вручил юной улан-удэнке VIP-пропуск на Чемпионат России

Девушка сняла лучшее видео в поддержку бурятской сборной по вольной борьбе





12 марта министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов вручил жительнице Улан-Удэ Арюне Бамбалаевой пропуск, позволяющий находится на VIP-трибунах все дни соревнований в рамках Чемпионата России по вольной борьбе, который проходит с 11 по 14 марта в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.

- Мы сегодня вручаем VIP-бейдж Арюне Бамбалаевой, которая стала победителем конкурса в соцсети Инстаграм в поддержку нашей сборной, наших борцов. Сделала самое замечательное видео в их поддержку и получила первое место. Спасибо Арюна за то, что следишь за успехами наших спортсменов и переживаешь за них, - обратился министр спорта к победительнице.Как отметила сама Арюна, на VIP-трибуне она надеется пообщаться с именитыми гостями и спортсменами, прибывшими в Улан-Удэ на Чемпионат России по вольной борьбе, а также планирует взять автограф Ахмеда Чакаева - призёра чемпионатов России, обладателя Межконтинентального кубка, призёра чемпионатов Европы и мира.- Хочу сказать спасибо организаторам и Вячеславу Дамдинцурунову за такую возможность. Я всегда поддерживала команду нашей сборной, на этом чемпионате хочу пожелать им удачи, красивой борьбы и побед, - сказала Арюна Бамбалаева.Напомним, 12 марта в ФСК Улан-Удэ стартовал второй отборочный день чемпионата России по вольной борьбе. Во второй день чемпионата республику представляют 13 борцов. Также сегодня в 19 часов состоится торжественная церемония открытия чемпионата. Прямая трансляция церемонии и финальных схваток 12,13 и 14 марта можно посмотреть на официальном сайте wrestrus.ru и канале «Матч Тв.Боец».Фото: пресс-служба правительства Бурятии