В Улан-Удэ продолжается чемпионат России по вольной борьбе

В третий день состязаний пройдут финалы в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг





13 марта в Улан-Удэ пройдут квалификационные схватки в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг, а в вечерней программе пройдут финалы в весовых категориях до 70, 74 и 125 кг.

В весовой категории до 61 кг. Бурятию представит Алексей Мантатов. В 1/16 финала он встретится на ковре с борцом из Москвы Рустамом Карахановым. Также на ковёр выйдет Алдар Бальжинимаев. Его оппонентом станет московский борец Георгий Кычкин. Жаргал Дамдинов встретится с осетином Черменом Тавитовым. Бурятскому борцу Дамдину Цыренжапову будет противостоять дагестанец Муслим Мехтиханов.

За право выступления в 1/16 финала в квалификационных схватках на ковёр выйдут Балдан Дондоков, Булат Баясхолонов и Бэлигто Хайдапов.

В весовой категории до 65 кг. борец Виктор Жербаев сразится с Абдулмажидом Кудиевым из Дагестана. Даша Шарастепанов выйдет на ковёр с земляком Эрдэмом Будажанаевым.

В квалификационных схватках выступят Эрдэм Шарастепанов, Баясхалан Очиров и Солбон Тумэнбаяров.

В весовой категории до 79 кг. Алексей Сабидаев в 1/16 финала встретиться с дагестанцем Аманулом Гаджимагомедовым. Квалификационный раунд предстоит пройти Буянто Шадапову.

В весовой категории до 97 кг. Бурятию представят также два борца - Алдар Дондоков и Алексей Анищик выступят в квалификационных схватках.

Напомним, 12 марта два борца, представляющие Бурятию, Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов, одержали первые победы в Чемпионате России по вольной борьбе 2021 года. Евгений Жербаев выиграл 1/16 финала, а затем одержал и вторую победу. Вслед за ним победителем вышел борец Балдан Цыжипов.





Фото: оргкомитет чемпионата