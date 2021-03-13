Михаил Мамиашвили пообещал поддержать Бурятию в вовлечении детей в спорт





Глава Бурятии Алексей Цыденов и Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась в 12 марта в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ, где проходит чемпионат страны по вольной борьбе.

Как сообщил Алексей Цыденов, республика берет на себя обязательства поддерживать и развивать спортивные школы по борьбе.

- Борьба у нас и так уважаемый, исторический вид спорта. Но мы идем дальше, мы идем с борьбой в школы, более широко обеспечиваем доступность борьбы для большего количества наших детей, юношей, взрослых. Если ребенок занимается спортом, то он более разносторонне развит, поэтому мы за то, чтобы дети занимались спортом, занимались борьбой, - подчеркнул глава республики.

Соглашение подписано в рамках Национальной программы развития спортивной борьбы. Документ включает обязательства по согласованию основных принципов и порядок взаимодействия по организации и проведению различных программ и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию спортивной борьбы в Бурятии.

- Наша задача поддержать начинания и продолжение тех традиций, которые тиражирует и популяризирует глава Бурятии. На примере этого чемпионата видно, что руководство республики ставит перед собой задачу не просто провести спортивное мероприятие, а вовлечь детей в спорт. Это то, что сегодня от нас требует глава государства – помочь на 100% вовлечь детей к занятию физкультурой и спортом. И сегодня на чемпионате было видно восторженные лица подростков, взрослых людей, которые, я уверен, после этого возьмут своих детей за руку и поведут в спортивные секции. Такой опыт нужно тиражировать, федерация намерена поддерживать республику в этом, - отметил Михаил Мамиашвили.



Фото: https://egov-buryatia.ru/