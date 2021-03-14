В заключительный день чемпионата в Улан-Удэ на ковер выйдут три бурятских борца

В утренней программе пройдут схватки утешительного раунда в четырех весовых категориях



В заключительный день предолимпийского чемпионата в Улан-Удэ на ковёр выйдут три бурятских борца. В утренней программе пройдут схватки утешительного раунда в четырех весовых категориях - в категории до 61 кг выступит Дамдин Цыренжапов (Бурятия), в весе до 65 кг - Баясхалан Очиров (Бурятия) и Юлиан Гергенов (Иркутская область).



За бронзовую медаль в весе до 61 кг. будет бороться Алдар Бальжинимаев



14 марта



08:45 — 09:00 Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.



11:00 — 12:00 Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 65, 79 и 97 кг.



13:00 — 15:30 Финальные поединки в весовых категориях до 61, 65, 79, 97 кг.

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До 61 кг - Абасгаджи Магомедов (Дагестан) - Муслим Мехтиханов (Дагестан)



До 65 кг - Гаджимурад Рашидов (Дагестан) - Загир Шахиев (Дагестан)



До 79 кг - Ахмед Усманов (Дагестан) - Малик Шаваев (Крым)



До 97 кг - Алихан Жабраилов (Дагестан) - Асланбек Сотиев (Ставропольский край).



Фото: "Номер один"

