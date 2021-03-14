Бурятия завоевала «серебро» и «бронзу» чемпионата России по вольной борьбе

Алексей Цыденов поздравил борцов республики с завоеванными медалями



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил борцов республики с завоеванными медалями чемпионата России по вольной борьбе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. 13 марта Бурятский борец Евгений Жербаев завоевал серебряную медаль в весе до 70 кг, обладателем бронзовой медали в весе 125 кг стал бурятский борец Балдан Цыжипов.



Как отметил глава Бурятии, домашний чемпионат России позволил республике вывести на ковер как можно больше борцов, что послужило им большим опытом в спортивной карьере.



- На сегодня у нас 39 борцов боролись. Это для них колоссальный опыт. Тем более получили такие высокие результаты, какие показали Евгений и Балдан. И смотря на их пример, я хочу, чтобы больше детей у нас занимались спортом, больше была конкуренция, лучше была подготовка, чтобы подрастающее поколение тянулось за нашей командой, ну а наши ребята побеждали. Борьба на чемпионате шла очень напряженная. Здесь спортсмены – это действующие чемпионы мира, чемпионы Европы, лучшие спортсмены планеты и на этих соревнованиях, в таких жестких условиях наш Евгений выглядит очень достойно. С учетом того, что его возраст позволяет идти еще далеко, уверен, что пойдем дальше, пойдем на мир, на Европу, в общем, будем двигаться, все у нас впереди. Евгений очень достойную борьбу показал, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Евгений Жербаев, в свою очередь, извинился перед болельщиками за неоправданные надежды и пообещал показать более высокие результаты.



- Я хочу выразить огромную благодарность Алексею Самбуевичу, Вячеславу Анатольевичу за то, что этот чемпионат проходит в Бурятии, и предоставили возможность проявить себя. Мне очень неудобно перед всеми болельщиками, потому что я не оправдал их надежд. Но, как сказал Алексей Самбуевич, возраст мне позволяет идти вперед, и я думаю, что я еще покажу результат. Поздравляю своего соперника с первым местом, не думал, что борьба пойдет так тяжело. Всем болельщикам, всем фанатам борьбы за поддержку большое спасибо, - сказал Евгений Жербаев.



По мнению министра спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова, в судейском решении во время боя Евгения Жербаева с Исраилом Касумовым были допущены ошибки.



- Евгений боролся очень ярко, схватка была драматичная, я сорвал голос. Лично мое мнение – были небольшие судейские ошибки, которые, возможно и привели к такому результату. Но спорт есть спорт. Я думаю, что у Жени все впереди, все основные победы впереди, и я уверен, что Женя нам еще принесет медали золотого достоинства не только чемпионата страны, но и Европы, мира и возможно Олимпийских игр. Балдан Цыжипов также показал достойную борьбу, победил уверенно и явно. Впереди у него тренировочные сборы, которые и выявят в нашей стране лучших, которые будут выступать на Олимпийских играх. Думаю, все шансы у него есть попасть на Олимпиаду, - подчеркнул Вячеслав Дамдинцурунов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

