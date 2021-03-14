Призовой фонд чемпионата России составил 7,5 млн рублей



Бурятские борцы получили двойные призовые за предолимпийский чемпионат. Напомним, призовой фонд чемпионата России составил 7,5 млн рублей. Генеральный партнер чемпионата и федерации спортивной борьбы Бурятии - компания "Забайкальское горнорудное предприятие", сообщили в оргкомитете чемпионата.



Обладатель серебряной медали Евгений Жербаев получил 300 тысяч рублей - по 150 000 от ЗГРП и БРО Единая Россия



Бронзовых призеров чемпионата Алдара Бальжинимаева и Балдана Цыжипова наградили призовыми в размере 200 тысяч рублей - по 100 000 от ЗГРП и БРО Единая Россия.



Фото: оргкомитет чемпионата