14.03.2021
Бурятские борцы получили двойные призовые за предолимпийский чемпионат

Бурятские борцы получили двойные призовые за предолимпийский чемпионат

Призовой фонд чемпионата России составил 7,5 млн рублей

Бурятские борцы получили двойные призовые за предолимпийский чемпионат. Напомним, призовой фонд чемпионата России составил 7,5 млн рублей. Генеральный партнер чемпионата и федерации спортивной борьбы Бурятии - компания "Забайкальское горнорудное предприятие", сообщили в оргкомитете чемпионата.

Обладатель серебряной медали Евгений Жербаев получил 300 тысяч рублей - по 150 000 от ЗГРП и БРО Единая Россия

Бронзовых призеров чемпионата Алдара Бальжинимаева и Балдана Цыжипова наградили призовыми в размере 200 тысяч рублей - по 100 000 от ЗГРП и БРО Единая Россия.

Фото: оргкомитет чемпионата
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