Михаил Мамиашвили призвал тиражировать опыт Улан-Удэ на все чемпионаты по борьбе

Президент федерации спортивной борьбы отметил высокий уровень подготовки соревнований





«После чемпионата России по вольной борьбе у Бурятии остается огромное наследие – возможность детям пойти по пути социального лифта через спорт, в том числе через борьбу», - заявил президент федерации России спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, подводя итоги чемпионата России по вольной борьбе, состоявшегося в Улан-Удэ.

- Здесь создаются особые условия. За этот год нужно проделать очень большую работу и такую задачу глава региона ставит. В первую очередь, это тренеры, учителя, преподаватели, которые могли бы не только ребенка научить побеждать или быть сильными. Архиважно научить детей быть социально ответственными, это одна из задач спорта. И открытием этого чемпионата для меня стала глубочайшая заинтересованность руководителя региона. А после крайнего свистка, который прозвучал на чемпионате, я глубоко убежден, взяв за руки своих маленьких внучек и внуков, сыновей, дочерей приведут в спортивные залы, в том числе на спортивную борьбу, - сказал Михаил Мамиашвили.В беседе с журналистами он также отметил высокую организацию проведения соревнований в столице Бурятии.- Я думаю, что примерно что-то подобное нужно тиражировать на все чемпионаты. В плане организации, в вопросах комфорта, безопасности, транспортной логистики, проживания, качества питания - один из лучших по этим показателям чемпионатов России, - подчеркнул Михаил Мамиашвили.Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал, что в ближайшее время будут объявлены сборы для отбора в команду, которая поедет на Олимпийские Игры в Токио. В том числе, на сборы будут вызваны все чемпионы и призеры прошедшего чемпионата. Напомним, среди призеров три борца из Бурятии – Евгений Жербаев (серебро), Балдан Цыжипов (бронза), Алдар Бальжитнимаев (бронза).Михаил Мамиашвили добавил, что на чемпионате в Улан-Удэ сложилась здоровая конкуренция, что в дальнейшем благотворно отразится на Олимпийских играх.- Отрадно отметить то, что в каждой весовой категории, особенно в олимпийских весах, сложилась здоровая конкуренция. Здесь соперничали и молодые ребята, и уже умудренные опытом, состоявшиеся чемпионы. Видно, как они были готовы, и понятно, что для многих основной задачей здесь было побеждать, - сказал президент ФСБР.Фото: пресс-служба правительства Бурятии