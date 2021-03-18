Борицы из Бурятии состязаются за участие в Олимпийских играх

Улан-удэнские спортсменки участвуют в лицензионном турнире по женской борьбе в Венгрии



С 18-22 марта в Венгрии, городе Будапешт проходит Европейский лицензионный турнир к Олимпийским играм в Токио. Спортсменки женской сборной России будут бороться за пять лицензий в категориях до 53, 57, 62, 68 и 76 кг.



Как сообщает Федерация спортивной борьбы России, сегодня состоялась жеребьевка соревнований по женской борьбе. По результатам, уроженка Бурятии и двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш в категории до 53 кг начнет соревнования поединком с Мариной Руэда Флорес из Испании. В следующем круге ей предстоит побороться с серебряным призером чемпионата Европы-2020 Джессикой Блажка из Голландии, а в полуфинальном поединке, который и определяет обладателя лицензии, россиянка может побороться с чемпионкой мира Софией Маттссон из Швеции.



Кроме того, улан-удэнка Вероника Чумикова в категории до 57 кг откроет турнир поединком с победительницей пары между бронзовым призером Европейских игр-2019 Аленой Колесник из Азербайджана и серебряным призером чемпионата Европы-2019 Эвелиной Николовой из Болгарии, и в случае успеха в полуфинале за лицензию может побороться с чемпионкой Европы Грейс Буллен из Норвегии.



Напомним, лицензию своей стране приносят только финалисты турнира.



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